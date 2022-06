ABC Italia è produttore, importatore e società di servizi del tappeto. E’ partner di fiducia da lunga data del settore dei tappeti e delle maggiori insegne internazionali della grande distribuzione.

Storia Ambizione, creatività e cultura sono gli elementi essenziali dell’arte e dell’artigianato imprescindibili uno dall’altro. E' questo il fondamento sul quale nel 1962 Sultan Amini fonda la Amini Brothers Company, abbreviata poi in ABC. Un'ispirazione nata dalla passione per un'arte secolar è diventata una missione. ABC Italia, basata sui valori della famiglia, dove prevalgono le relazioni umane e la responsabilità sociale, oggi è leader di mercato nellaproduzione e vendita di tappeti tradizionali e moderni e copre tutti i segmenti di mercato per ogni gruppo di età, dal mid-market all’ interior design fino al lusso. Dalla fondazione dell’Azienda, la soddisfazione del cliente è il nostro obiettivo più importante, e nonostante la crescente dimensione della società, tutta la nostra squadra, compreso il Management è sempre più disponibile per i nostri clienti. I nostri punti di forza parlano per noi ASSORTIMENTO La nostra gamma di prodotti e attività commerciali sono uniche nella loro ampiezza e profondità. Divisa in 5 brand, che coprono le esigenze del mercato del tappeto e il bisogno di un reparto tappeto efficiente e moderno. Le manifatture tradizionali e di lusso di Loomier, i moderni tappeti Viva, i kilim e tappeti rurali di Jalal, i tappeti Disney di ABC Kids e le collezioni di Private Label che realizziamo esclusivamente per conto dei nostri clienti hanno una cosa in comune: completare l’arredamento di uno spazio e superare le aspettative del cliente finale. DISPONIBILITA‘ DI MERCE La disponibilità del prodotto giusto è la chiave del successo. Per questo motivo, abbiamo investito nel magazzino e offriamo una gamma di prodotti unica per ampiezza e profondità appropriate per servire i nostri clienti in ogni momento con il prodotto di tendenza. Questo ci consente di farvi risparmiare tempo e denaro. Più di 1.250.000 m2 di tappeti di alta qualità sempre disponibili in magazzino e pronti per voi, gestiti con moderni software che permettono di visualizzare anche on-line, tutte le opzioni di consegna e le informazioni sui prezzi. DESIGN Progettazione di prodotti funzionali e di alta qualità e una isposta immediata alle esigenze del mercato, sono fattori importanti per un'azienda orientata ai risultati come ABC. Sia la nostra esperienza nella progettazione del tappeto che la nostra preziosa collaborazione con giovani di talento arricchiscono continuamente le nostre collezioni e assicurano a noi e ai nostri partner prodotti performanti freschi e innovativi. PREZZI e QUALITA‘ Un ottimo rapporto qualità/prezzo viene garantito dal sistema globale ABC, una struttura capace di monitorare tutte le fasi di realizzazione del prodotto direttamente, dalla bozza iniziale fino alla produzione, dalla logistica al marketing. Questa struttura qualificata di risorse specializzate, non solo permette un risparmio di costi chiari e tangibili per i nostri partner, ma ci dà anche un enorme vantaggio per lo sviluppo e il monitoraggio degli standard qualitativi.

STRUTTURA e SERVIZI Grazie alla nostra pluriennale esperienza, abbiamo sviluppato concetti di servizio che assicurano che i nostri partner possano sfruttare appieno le potenzialità del loro reparto tappeti. I nostri dipendenti si completano con talento, qualifiche ed esperienza, personale qualificato interno e sul campo è sempre disponibile per assistenza e consulenza. Non importa se FOB, DDP o X-Docking, sviluppo di un reparto o iniziativa pubblicitaria, formazione di un dipendente o integrazione di un software, insieme troviamo sempre la soluzione ottimale per i nostri clienti. Con umanità e lealtà verso il cliente e con la Direzione sempre impegnata in prima linea.