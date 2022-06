Siamo distributori di moquette e pavimentazioni tessili all’ingrosso e al dettaglio con servizio di lavorazione, trasformazione e posa in opera di moquette di tutti i tipi. Realizziamo corsie e passatoie per scale e corridoi, ampia campionatura e, a richiesta, realizziamo moquette con fantasie o marchi di propria invenzione. Moquette naturali e sintetiche per qualsiasi tipo di ambiente, moquette per hotel di tutte le categorie, moquette per casa, uffici, negozi, teatri e una selezione dedicata dimoquette per camper e moquette per barche con servizio a domicilio.