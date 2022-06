RelookingCasa nasce nel 2008 un progetto concepito dall'IDEA che ogni casa possieda delle potenzialità nascoste tutte da scoprire...Spesso è più semplice rendere PERFETTA L'ABITAZIONE in cui viviamo, perché la bellezza di una casa è correlata al supporto che dà ai suoi abitanti e FUNZIONALITÀ ed ESTETICA viaggiano sempre insieme su uno stesso binario.

Con una attenta PROGETTAZIONE, nuova ORGANIZZAZIONE degli spazi, piccoli trucchi e suggerimenti ogni casa può diventare il proprio RIFUGIO PERSONALE dalla vita quotidiana.

Saper organizzare gli ambienti domestici è sia un'arte che una scienza: permette di vivere meglio, dà benefici alla mente, sblocca la nostra vita e ci fa guadagnare tempo prezioso per noi; RelookingCasa unisce le diverse attività di restyling, decorazione e design in un progetto unico multi-sfaccettato.

La progettazione degli interni in ogni suo aspetto, da un singolo ambiente ad un totale relooking, attraverso interventi di diversa invasività e budget: scelta dei materiali, studio del colore, moodboard (tavole di progetto), illuminazione, progettazione su misura, tavole 3D e tavole tecniche sono solo alcune delle nostre attività.

"Some people look for a beautiful place, others make a place beautiful" Hazrat Inayat Khan