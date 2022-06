Chi siamo

Nella realtà produttiva della Val Gandino, zona storicamente dedicata alla tradizione tessile, opera con il marchio By Suardi la FINI.COP, un'azienda che da oltre 40 anni produce una vasta gamma di prodotti per il letto e l'arredo casa. Sin dalla fondazione, nel lontano 1968, l'obiettivo principale dell'azienda è la creazione di prodotti di alta qualità, pensati, sviluppati e prodotti rigorosamente in Italia. Storia del progetto FINI.COP realizza con i propri telai e reparto confezione manufatti quali copriletti, copri divani, tessuti per l'arredamento, tappeti ecc. Ogni articolo è progettato e prodotto secondo le più moderne risorse che la tecnologia del settore offre, con una particolare attenzione alla qualità. Per FINI.COP lo standard qualitativo del prodotto deve essere ineccepibile: un articolo by Suardi non può essere un compromesso, deve in ogni caso soddisfare al meglio le esigenze di ogni singolo consumatore. Proprio per questo tutti i prodotti by Suardi sono rigorosamente MADE IN ITALY. I nostri utenti L'acquirente tipico di un prodotto by Suardi desidera impreziosire la propria abitazione con oggetti di qualità assoluta. L'acquisto è mosso dalla consapevolezza di entrare in possesso di un oggetto dal design raffinato, ma allo stesso tempo pratico e che dura nel tempo. Questo nuovo progetto di e-commerce è pensato proprio per tutti coloro che desiderano arredare casa con stile e prodotti italiani, oltre che per i nostri clienti che, soddisfatti dei precedenti acquisti, desiderano rimanere aggiornati sulle novità ed acquistare direttamente dal produttore tramite il proprio PC. Da oggi tutto questo è possibile.