I tappeti Made in Italy rappresentano per Artexa una storia lunga 35 anni, fatta di passione, di amore per i tappeti, ma soprattutto di una grande passione rivolta alla qualità e all’artigianalità del prodotto. Sin dal 1979, il suo titolare e fondatore Ivano Tosco, ha intrecciato la tradizione del tappeto con le esigenze stilistiche dell’arredamento moderno e contemporaneo, proponendo creazioni con un design e uno stile innovativo. Artexa, rigorosamente fedele ai livelli qualitativi più esigenti, ha da sempre mantenuto la produzione nel proprio territorio di nascita italiano e veneziano, preservando tutt’oggi il marchio di provenienza 100% Made in Italy e in Venice.

“Ogni arredamento indossa il suo tappeto per completare e migliorare il suo aspetto. Noi siamo i sarti che confezionano i tappeti per ogni ambiente.” – Ivano Tosco