BOCCHI nasce otre sessant’anni fa, nel 1949.

In quel periodo, proporre per primi in Italia idrosistemi, rubinetterie termostatiche e elettroniche, era essere autentici pionieri. Quelle soluzioni tecniche e quei prodotti sarebbero entrati nella consuetudine solo decenni dopo. Lo stesso si può dire per gli ausili, maniglioni e sanitari speciali, destinati alle persone disabili o anziane. In quegli anni la coscienza sociale era ben diversa da quella di oggi, l’attenzione nei confronti delle necessità dei portatori di handicap o di chi non è più autosufficiente era lontanissima da quella odierna. Partendo per primi e da così lontano, possiamo quindi legittimamente affermare di aver consolidato una mole di esperienze uniche, che nel corso degli anni ci hanno consentito di operare costantemente in anticipo, affinando l’assortimento con l’introduzione di sempre nuovi prodotti, perfezionando soluzioni tecniche d’avanguardia e introducendo nel mercato materiali innovativi, con il costante obiettivo di miscelare al meglio innovazione, sicurezza, qualità e design. L’immagine costruita in questi decenni, ci ha consentito di allacciare rapporti con produttori Italiani ed esteri di assoluto livello, leader indiscussi sulla scena internazionale, che hanno deciso di affidarci la distribuzione esclusiva dei loro prodotti sul mercato Italiano. Nella sezione “PARTNERS” abbiamo riportato i nominativi di questi nostri fornitori, con molti dei quali collaboriamo da oltre vent’anni con grande e reciproca soddisfazione. Oggi le nostre proposte ci consentono di operare in ogni contesto pubblico e residenziale, dove proponiamo soluzioni che vanno dal bagno di casa alle strutture di un grande aeroporto, dai servizi igienici di un singolo locale pubblico alle complesse strutture necessarie alle esigenze di un grande ospedale o di un carcere.