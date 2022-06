J&Well came into being inside the Constructaplus firm of Pietro

Tornatore & Co from an intuition by Anna Russo, a young Sicilian architect who with the artist Arrigo Musti and Tornatore himself, an entrepreneur that has distinguished himself in the construction industry, wants to express her passion for interior design, aiming at finding a living dimension that is a mirror of the times, intimate, personal, elegant, robust and at the same time cosmopolitan, versatile and original thanks to the combination of art and design.

Today J&Well enters the market as a newborn project, but strong with the solid experience gained over the years by its founders, who have made research, efficiency and professionalism their strong point and aspire to a virtuous cycle of growth, wagering on a product with refined creative content that makes its quality and durability a step towards environmental sustainability, with the help of excellent local craftsmen that have always been the pride of Made in Italy recognized around the world.

J&Well nasce in seno alla Constructaplus di Pietro Tornatore & Co dall’intuizione di Anna Russo, giovane Architetto siciliano che con l’artista Arrigo Musti e con lo stesso Tornatore, imprenditore distintosi nel settore dell’edilizia, desidera dar voce alla propria passione per l’arredamento d’interni, mirando alla ricerca di una dimensione abitativa che sia specchio dei tempi, intima, personale, elegante, solida e allo stesso tempo cosmopolita, versatile ed originale grazie al binomio: arte design. Oggi J&Well si pone sul mercato come un progetto neonato, ma forte della solida esperienza maturata nel tempo dai suoi fondatori, che hanno fatto di ricerca, efficienza e professionalità il loro punto di forza e aspira ad un percorso virtuoso di crescita, puntando su un prodotto dal raffinato contenuto creativo che fa della sua qualità e durevolezza nel tempo un passo avanti verso l’ecosostenibilità, avvalendosi della collaborazione di eccellenti maestranze artigiane locali, da sempre fiore all’occhiello del Made in Italy riconosciuto in tutto il mondo.