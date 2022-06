Attiva da oltre 30 anni sul territorio elvetico Comedil é tra i leader del settore in Cantone Ticino. Da una semplice intuizione nasce un' impresa di successo sempre attenta alla qualità dei propri prodotti ed alla dinamicità dell'offerta.La gamma dei prodotti Comedil, partendo dal semplice caminetto si estende nel corso degli anni fino a coprire ogni segmento riguardante il riscaldamento domestico, non trascurando l'aspetto ecologico, nel rispetto dell'ambiente e delle normative vigenti. La nostra offerta comprende tutte le fasi necessarie per assicurare al cliente la migliore soluzione possibile curata nel dettaglio secondo le reali esigenze.il nostro Team vi seguirà partendo dal sopralluogo al vostro domicilio sino alla progettazione e realizzazione del vostro "Sogno" seguendo attentamente ogni passaggio per garantire un lavoro sempre realizzato a regola d'arte.Disponiamo di una capillare rete di Assistenza Tecnica su tutto il territorio, costantemente a disposizione della nostra clientela. I nostri tecnici specializzati sono in grado di intervenire e consigliarvi sul prodotto più adatto alle vostre esigenze ed aiutarvi nella configurazione ottimale del vostro impianto.Prodotti affidabili e sicuri certificati a livello Europeo e Svizzero da Enti esterni a garanzia del rispetto delle normative per la sicurezza e l’inquinamento, testati secondo norme DIN per una totale sicurezza e qualità.