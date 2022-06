Dedizione, tradizione, lavoro continuano a contraddistinguere Ceramica Dolomite. Valori ereditati dalla montagna, radici solide e profonde che guardano ed aspirano al futuro.Come suggerisce il nome, Ceramica Dolomite è nata ai piedi di quelle montagne che da Belluno salgono fin oltre il confine austriaco: a Trichiana nel 1965. Il richiamo alle montagne evoca per gli uomini che vi abitano e vi lavorano concretezza d'idee, praticità d'intenti e una solida convinzione nell'affrontare gli ostacoli che li separano dal successo. Quando questo insieme di atteggiamenti e propositi si trasferisce in un'azienda e va a costituirne il bagaglio "ideologico", sorgono e si sviluppano episodi di straordinaria imprenditoria, come la storia felice di tante attività produttive di quella zona sta a dimostrare. Ceramica Dolomite, nel suo settore, ha fatto di questo spirito imprenditoriale la ragione del suo successo. Il duro lavoro di ritagliarsi una fetta di mercato, di darsi un'immagine, di espandersi in Italia e all'estero, di mantenere gli impianti al passo con le nuove tecnologie di produzione, di realizzare un catalogo prodotti sempre in linea con le aspettative dei clienti, tutto ciò non si sarebbe potuto ottenere senza la testarda volontà di farcela unita ad un comportamento strategico duttile ma incessantemente rivolto alla conquista degli obiettivi stabiliti.Facendo forza sulle capacità produttive in continua crescita, sulla dinamicità commerciale dimostrata e sulle nuove tendenze del mercato, l'azienda amplia il suo catalogo, si orienta verso prodotti di importante contenuto formale, accresce il numero delle linee di apparecchi sanitari e chiama a disegnarle progettisti di fama, come Marco Zanuso, Luigi Molinis, Piano Design Workshop, o di grande specializzazione nel campo ceramico, come Antonio Bullo. Inizia così la storia più recente della società, fatta di continui miglioramenti qualitativi, di ascesa della quota di mercato, di acquisizione di Ceramiche Senesi, di progressiva valorizzazione della marca, di espansione delle esportazioni, di innovazione ed allargamento della gamma dei prodotti con l'introduzione dei mobili per lavabo, delle vasche, della rubinetteria.Nel 2007 Ceramica Dolomite si conferma come marchio locale di primo piano di Ideal Standard International, Società privata indipendente dal 1 novembre 2007, amministrata da un Consiglio di Amministrazione e il cui principale azionista è Bain Capital LLC.Dedizione, tradizione, lavoro continuano a contraddistinguere Ceramica Dolomite. Valori ereditati dalla montagna, radici solide e profonde che guardano ed aspirano al futuro. Notizie in breveAnno di fondazione e primo stabilimento: Trichiana (BL) 1965.Apertura dello stabilimento di Pordenone: 1992.Acquisizione di Ceramiche Senesi: 1995.Ingresso nel gruppo American Standard: 1999Prodotti: apparecchi sanitari da bagno e per comunità, lavabi d'arredo, lavelli da cucina, vasche acriliche, mobili, rubinetteria, accessori.