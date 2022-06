1984.Da un’idea dell’architetto Giovanni Fulgenzi nasce Sanitosco, acronimo di Sanitari Toscani. L’architetto sviluppa e brevetta uno speciale sanitario che riunisce le funzioni di due apparecchi fin allora ben distinti - Wc e bidet. Nasce infatti Sanit®, il primo vaso-bidet in ceramica. In concomitanza con lo sviluppo delle problematiche inerenti i portatori di handicap l’architetto realizza il primo sanitario italiano per disabili, il vaso sospeso Sanitwo con tecnologia Sanit® che assolve il compito di vaso polifunzionale. La produzione inizia presso la Ceramica Sbordoni a Stimigliano. Subito dopo Sanitwo viene realizzato il lavabo con mensola Libra, il primo lavabo italiano per portatori di handicap.OGGI. Sanitosco è ormai divenuta una realtà produttiva oltre che distributiva, con ben due centri logistici uno a Civita Castellana e l’altro presso il quartier generale in provincia di Firenze, dove si trova inoltre la produzione dei maniglioni e di altri accessori. L’azienda oggi conta ormai centinaia di articoli che spaziano dal settore edilizia a quello per disabili passando per quello della terza età, e che si inseriscono nei segmenti della comune edilizia moderna ed alberghiera, come in quelli di comunità, case di cura ed ospedali.MISSION. Fin dalle sue origini Sanitosco non ha mai smesso di dedicarsi al fine unico dello sviluppo del settore disabili e terza età, per il miglioramento della qualità di vita dei disabili ed il mantenimento dell’autosufficienza degli anziani. I nostri PRODOTTI sono il frutto di approfonditi studi e ricerche in termini di progettazione e di esigenze dei loro fruitori. Il nostro OBIETTIVO è sempre stato quello di sviluppare e produrre sanitari, attrezzature ed ausili tecnologici, che consentano a tutti di essere autosufficienti e di trovare nell’ambiente bagno domestico, alberghiero o ospedaliero prodotti sicuri, tecnologici e di qualità.Oggi ci concentriamo, oltre che sulla realizzazione di prodotti per ambienti bagno dai contenuti tecnici che rispettino le vigenti normative, finalmente anche su prodotti che abbiano contenuti di DESIGN. Vanto per la nostra società è produrre e distribuire solo MADE in ITALY.