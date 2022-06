In un mondo dove le mode vanno e vengono, il marchio Sbordoni continua da cento anni ad essere sinonimo di valori che durano nel tempo, quali qualità e artigianalità, valori che si innalzano al di sopra ogni trend di passaggio.

I nostri pregiati sanitari sono realizzati nella migliore vetreous-china con sistemi produttivi interamente artigianali propri della migliore tradizione ceramica-sanitaria italiana. L’ingrediente primario dei nostri prodotti è sicuramente la cura con cui vengono realizzati. Dal colaggio alla scelta, passando per le fasi di controllo e spruzzatura, i nostri sanitari Sbordoni sono il frutto di fasi produttive in cui gli unici protagonisti sono l’uomo e la ceramica. In un mondo di produzioni massive scegliere un bagno Sbordoni significa l’opportunità di possedere qualcosa di unico, preveniente da una tradizione centenaria. Le nostre serie di sanitari hanno le loro origini negli anni trenta e quaranta dello scorso secolo.Eventuali piccole differenze tra prodotti confermano l’unicità e l’artigianalità della nostra produzione tutta Made in Italy.