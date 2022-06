Collezioni Bagno

Da sempre ARCHEDA è particolarmente attenta alla qualità dei materiali usati, tutti scrupolosamente controllati e testati. I componenti utilizzati per la costruzione dei mobili da bagno vengono regolarmente selezionati per ottenere un minor impatto sull’ambiente. L’importanza dei dettagli I contenitori sono bianchi come i cassetti, cestoni e tutti gli accessori interni, eleganti, luminosi e funzionali. Le categorie stilistiche si dividono in tre classi: design, contemporaneo, vintage, che offrono un’ampia gamma materiali, legni di varie essenze, spazzolati, laccati a poro aperto, laccati lucidi, opachi e finitura cemento. L’ambiente bagno ARCHEDA si completa con una gamma di lavabi e vasche incorian, tecnoril, geacyl, vetro, ceramica, kerlite, quarzo resina, marmo e granito. I nuovi modelli di ARCHEDA, permettono di creare un bagno personalizzato, che riesce a soddisfare qualsiasi gusto estetico, rispecchiando stili di vita e personalità diverse.