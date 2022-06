GSI ce­ra­mi­ca è uno dei prin­ci­pa­li lea­der nel set­to­re ce­ra­mi­co ita­lia­no e in­ter­na­zio­na­le, azien­da in­no­va­ti­va e pun­to di ri­fe­ri­men­to per il set­to­re dell’ar­re­do­ba­gno. La sua at­ti­vità ri­sa­le alle ori­gi­ni del­la tra­di­zio­ne pro­dut­ti­va del di­stret­to del­la ce­ra­mi­ca cui l'azien­da ap­par­tie­ne, che ha sa­pu­to nel tem­po far fron­te alle sfi­de del mer­ca­to. In que­sto con­te­sto i fon­da­to­ri di GSI ce­ra­mi­ca han­no mo­del­la­to in ma­nie­ra sa­pien­te la tra­di­zio­ne ar­ti­gia­na­le in­sie­me con la pro­rom­pen­te in­no­va­zio­ne tec­no­lo­gi­ca in un pro­ces­so di ri­cer­ca e rin­no­va­men­to con­ti­nui, fon­da­ti su di un’eti­ca del la­vo­ro ed un si­ste­ma di va­lo­ri che pone al cen­tro dell’at­ten­zio­ne la di­men­sio­ne uma­na, ed il sa­per fare ti­pi­co del­la pro­dut­ti­vità ita­lia­na.Così il rap­por­to frut­tuo­so tra im­pren­di­to­re, pro­get­ti­sta, ope­ra­io e ma­na­ge­ment ha in­ne­sca­to un cir­co­lo vir­tuo­so che con­sen­te di of­fri­re pro­dot­ti dall’ele­va­to stan­dard qua­li­ta­ti­vo, se­con­do quel­lo che è di­ven­ta­to il cre­do di GSI ce­ra­mi­ca,“l’Ita­lian Made”.So­prat­tut­to a par­ti­re da­gli anni No­van­ta l‘azien­da ri­ce­ve la spin­ta più for­te ver­so l’in­no­va­zio­ne, sot­to la gui­da di un rin­no­va­to ma­na­ge­ment, gio­va­ne e pre­pa­ra­to, che cre­de for­te­men­te nel pia­no di svi­lup­po av­via­to, e che sta por­tan­do avan­ti una po­li­ti­ca di cre­sci­ta che vedrà an­co­ra, nel pros­si­mo fu­tu­ro, GSI ce­ra­mi­ca pro­ta­go­ni­sta e in­ter­pre­te del buon Made in Ita­ly.