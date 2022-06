La Dea Capodimonte s.a.s. di M.De Martino & C., è un'azienda che opera nel settore delle ceramiche e porcellane artistiche di Capodimonte.Ubicata su di un'area di 4.000 mq. svolge la sua attività in un capannone industriale di circa 1000 mq. dal 1973, anno della sua nascita e fondazione ad opera del Sig. Giovanni De Martino. Per la realizzazione della sua produzione la Dea si avvale di personale altamente qualificato che incide in misura prevalente sulla realizzazione del prodotto finale. La lavorazione è eseguita interamente a mano lungo tutte le fasi del processo produttivo nel rispetto dello stile imposto dall'antica arte di Capodimonte.Nel continuo intento di soddisfare le mutevoli esigenze del mercato, laproduzione della Dea Capodimonte si è evoluta nel tempo e si è specializzata in diverse linee produttive (fiori, frutta, cesti di varie dimensioni, lampade, lampadari e candelieri, nonché articoli natalizi) richieste dal mercato nazionale ed estero, in ambito europeo ed extracomunitario, da operatori presenti nella distribuzione al dettaglio e nella grande distribuzione, entrando in tal modo anche in fasce di mercato che adoperano il prodotto di porcellana come complemento (oreficerie, arredamento, ecc.).

La ricerca del cliente è favorita anche dalla partecipazione costante alle due manifestazioni annuali nazionali (Macef di Milano e Gift di Firenze), nonché ad altre manifestazioni fieristiche internazionali di settore. Grazie al continuo sforzo della gestione manageriale di massimizzare il grado di soddisfazione della clientela e di uniformarsi al rapido evolversi degli standard qualitativi aziendali imposti dal mercato nazionale ed internazionale, nel Luglio 1996 la Dea Capodimonte, prima ed unica azienda del suo settore, ottiene la certificazione di Qualità UNI EN ISO 9002 offrendo al cliente oltre alla bellezza ed alla qualità del prodotto anche una maggiore efficienza in termini di professionalità, assistenza totale e puntualità di consegne.