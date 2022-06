Da sempre considerata un servizio avanzato destinato a progetti ambiziosi, la consulenza d’arredamento può rivelarsi valore aggiunto anche nell’ambito di spese e realizzazioni di piccola entità. Un buon progetto compositivo può essere l’elemento determinante per ottenere soluzioni funzionali e confortevoli, ed esteticamente appaganti, con notevole risparmio di spesa e di tempo.VANTAGGI- Gli strumenti di rappresentazione grafica fotorealistica (rendering) permettono di avere una visione chiara e assolutamente attendibile del risultato che si otterrà, evitando errori che vanificherebbero la finalità del contenimento dei costi.- Vedere casa propria fotografata con gli arredi futuri aiuta il committente a prendere decisioni rapide, risparmiando tempo.- La possibilità di apportare variazioni di arredi e colori, in tempo reale, aiuta a orientarsi nelle scelte chi parte con idee poco chiare, scioglie i dubbi degli indecisi, e fornisce conferme a chi ha le idee chiare ma teme di sbagliare.- L’approccio grafico immediato, che desume volumi degli ambienti da arredare e luci da fonti planimetriche e fotografiche fornite dal committente, consente di svolgere il lavoro a distanza, risparmiando oneri e tempo sia al consulente che al committente.- L’esecuzione del lavoro è rapida e l’abbattimento dei costi si traduce in un servizio accessibile dal punto di vista economico.APPLICAZIONI:La chiara rappresentazione di una idea e la sua conseguente corretta interpretazione, favoriscono una comunicazione efficace tra committente ed amministrazioni, tra committente e tecnici ed esecutori delle opere.L’inserimento dei modelli, forniti dagli stessi produttori, in ambienti fedelmente rappresentati, aiuta il committente nella scelta, fungendo da acceleratore nei rapporti tra clienti e fornitori.Il rendering fotorealistico diventa uno strumento utile nella realizzazione di cataloghi di prodotti d’arredamento e di design.