Oggioni è l’azienda che per prima ha saputo cogliere le nuove esigenze di spazio abitativo progettando nel 1988 il primo letto-contenitore. Da allora, avendo alle spalle oltre 25 anni di esperienza, Oggioni si è specializzata nella produzione di letti-contenitore di ogni tipologia.

La nostra garanzia di 15 anni sul meccanismo di apertura e di 5 anni sulle molle a gas è prova dell’elevata qualità e affidabilità dei nostri letti-contenitore.

Tutti i meccanismi di apertura e sollevamento sono testati e brevettati. Il meccanismo Levitec® per rifare il letto senza piegarsi è un’esclusiva di Oggioni che per prima ha introdotto sul mercato questa importante innovazione.

L’ottimizzazione degli spazi è la nostra missione. Proponiamo 3 diverse capienze per il vano contenitore: contenitore alto, basso e plus. Una collezione ricchissima di modelli tessili, in legno e in metallo dal singolo al matrimoniale.

I nostri letti-contenitore sono declinati in tanti stili per adattarsi a ogni gusto estetico: dal design più lineare al classico capitonné. Trapuntature reinterpretate nelle forme più sinuose e accoglienti, testiere in metallo lavorato artigianalmente, finiture disponibili in qualsiasi tonalità di colore per i modelli in legno.

Un campionario tessile vastissimo per personalizzare il rivestimento di ogni modello tessile nel filato e nella variante più ricercata: dal lino alla pelle, dalla tela al raso, i nuovi velluti e comenabuk ma anche le pratiche microfibra, comenappa e comepelle.

Oggioni produce da sempre anche materassi di ogni tipologia: in viscoelastico a molle insacchettate, in lattice. Progettati per assicurare il perfetto funzionamento dei letti-contenitore. Realizzati nei materiali più innovativi e pregiati per assicurare un comfort adatto alle diverse esigenze del dormire bene.

Ogni nostro letto può essere personalizzato con tanti accessori tessili che lo arricchiscono rendendolo qualcosa di unico. Nella collezione biancheria originale Oggioni tinte unite e fantasie si alternano per dare la massima scelta di colori e ispirazioni. Fiori, righe, geometrie in tessuti stampati, tinti in filo e ricamati. In cotone percalle, lino e raso di cotone.

Iniziali e altri disegni ricamati sulla biancheria, sui tessuti di rivestimento delle testiere, e sui rivestimenti dei materassi. Per rendere ogni singolo letto-contenitore un elemento d’arredo adattabile allo stile di ogni camera da letto.

Ciò che rende Oggioni un’azienda specializzata nel letto-contenitore sono anche gli accessori pensati per questa tipologia di letto. La guaina copri-rete anti polvere è un accessorio esclusivo che rende il vano contenitore ancora più ermetico rivestendo la rete con un tessuto elegantemente elastico. Il vano contenitore ventilato è un’altra caratteristica unica dei letti-contenitore Oggioni così come la cassetta di sicurezza interna.

Con Oggioni la tua casa diventa più grande e la tua vita un po' più comoda.

Oggioni loves your Home!