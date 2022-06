Raimondi, da oltre venticinque anni, opera secondo una mission precisa: ascoltare le richieste della clientela e costruire arredi su misura, progettati e realizzati secondo le singole esigenze.

Una filosofia, quella della personalizzazione, che pone qualità e know-how a servizio dell’estetica e della funzionalità; in ogni contesto: da quello domestico, con un lunga esperienza in cucine classiche emoderne e camerette, a quello commerciale, con importanti referenze in diversi settori di attività.

Un modus operandi di successo, che ha portato al recente raddoppio della superficie aziendale e della capacità produttiva, dove le attrezzature più moderne e tecnologiche si integrano ad una perfetta perizia artigianale. Oggi l’attività della società si articola in tre strutture: uno stabilimento di 2.400 mq e uno show-room di 600 mq situati a Caltanissetta;uno stabilimento con sede a Serradifalco (CL);uno show-room suddiviso in tre piani a San Cataldo (CL).Storia - La tradizione di un'impresa familiare Carmelo Raimondi nel 1982 costituisce un’impresa familiare attiva nel settore dell’arredamento, trasformata nel 1993 nella società denominata Raimondi snc. L’azienda, che subito si afferma per la progettazione e realizzazione di cucine e mobili, copre inizialmente il mercato provinciale per poi espandersi a livello regionale affluendo, nel 2002, nella Sistemi Componibili. Da allora l’evoluzione non ha avuto sosta e la società ha registrato una crescita continua in tutti gli ambiti: nel fatturato, nella produzione – proponendo articoli sempre nuovi e in linea con le tendenze del mercato - nell’immagine, divenuta via via più prestigiosa, e nei mezzi tecnologici, costantemente all’avanguardia.

Una filosofia – quella del dinamismo e dell’innovazione - che ha portato l’azienda a distinguersi per serietà e professionalità conseguendo, nel 1993, il D&B Rating 1, l’indice di massima affidabilità stabilito dalla Dun & Bradstreet, multinazionale leader mondiale dell’informazione commerciale.

Progettazione - Elementi modulari per progetti su misura Personale tecnico qualificato e materiali di prima scelta sono le due componenti essenziali per creare progetti mirati, concepiti all’insegna dell’efficienza e del design, al fine di dare valore ad ogni contesto. Versatilità, flessibilità e competenza si integrano per dare vita a infinite soluzioni, studiate per ottimizzare ogni tipo di ambiente. Elementi modulari, pezzi singoli e tanti accessori entrano quindi a far parte di progetti studiati per una perfetta organizzazione dello spazio, al fine di ottenere le migliori condizioni operative in ambito lavorativo, e per un piacevole abitare tra le mura domestiche.

Referenze - Versatilità per il tuo successo

Dall’idea all’allestimento: Raimondi segue ogni fase del lavoro con attenzione e professionalità. Un’operatività che ha portato l’azienda ad eccellere nel settore soddisfacendo le esigenze di diverse realtà grazie ad un servizio di progettazione su misura e in larga scala pensato per chi desidera costruire il proprio successo attraverso criteri arredativi razionali e un'immagine impattante. Mobili modulari, estremamente versatili nella forma, nel materiale e nel colore, capaci di dare appeal e funzionalità ad ogni tipo di attività imprenditoriale, garantiscono a ciascuno una veste personalizzata. Numerosissime le referenze che possono attestare l’affidabilità aziendale: agenzie di viaggio, gioiellerie, book shop, auditorium, negozi, musei, alberghi, comunità e franchising. Show Room - Una sala tecnica per aiutarti a scegliere meglio Con la volontà di accontentare i propri clienti in ogni dettaglio, Sistemi componibili s.r.l. ha creato, all’interno del proprio show room, una sala tecnica per l’esposizione degli elettrodomestici delle migliori marche. Show room della ditta arredamenti Sistemi componibili s.r.l. di Caltanissetta (CL) - Sicilia ~ Azienda produttrice di mobili per cucina ed arredi d'interni In questo modo ciascuno potrà valutare in prima persona gli accessori che più corrispondono alle proprie esigenze e scegliere, sempre supportati dalla consulenza del personale specializzato aziendale, la marca e il modello preferiti. Un servizio che dimostra una speciale attenzione per la piena soddisfazione del cliente, al fine di presentare progetti sempre curati e realmente rispondenti ai singoli desideri.