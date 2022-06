Scale elicoidali in cemento armato, legno e acciaio

Rizzi è specializzata nella progettazione, realizzazione e posa in opera di scale, in particolare nel segmento delle elicoidali di ultima generazione. Attualmente è l’unica azienda in Italia a produrre questo tipo di scale in gamma completa nelle tipologie acciaio, legno e cemento armato.

Design, tecnologia e alto artigianato

Mix di design, tecnologia e alto artigianato, Rizzi intende la scala come un elemento architettonico che può assumere un ruolo da protagonista nell’interior design incontrando anche le esigenze del vivere contemporaneo. Per questo il suo naturale interlocutore è il mondo degli architetti e dei professionisti dell’arredo in generale.

Tecniche produttive innovative

Giunta alla terza generazione, l’azienda è costantemente impegnata nello studio e sviluppo sia dell’estetica formale sia di tecniche produttive innovative in una ricerca della qualità totale per garantire forniture di alto pregio, sicure ed elastiche. In particolare, tutte le scale elicoidali in cemento sono realizzate con pre-miscelati alleggeriti di alta qualità e chimicamente sempre bilanciati, composti su armature certificate che raggiungono uno standard ottimale di resistenza e analisi antisismica. Le scale sono disponibili sia al grezzo che customizzate.

Organizzazione a servizio del progettista

Con un’organizzazione tecnica interna specializzata e più di 40 collaboratori tecnico-commerciali distribuiti su tutto il territorio italiano, Rizzi monitora professionisti e committenti per gestire qualsiasi tipo di esigenza. Inoltre, per assicurare la massima professionalità e capacità di problem solving, tutte le squadre di montaggio sono formate nella sede dell’azienda.

Una storia di famiglia

Luigi Rizzi fonda nel 1943 la “Ditta Rizzi” specializzata nella lavorazione del legno. Nel 1973 i figli trasformano l’azienda in Rizzi s.n.c. e forti dell’esperienza acquisita accanto al padre introducono in azienda nuove tecnologie e lavorazioni.

Con la terza attuale generazione l’azienda assume i connotati di piccola industria specializzata nella produzione e vendita di scale di qualità, con una strategia precisa basata sul continuo e forte investimento nel settore tecnologico e del design per ottenere innovativi upgrade di prodotto.

Rizzi è presente capillarmente in Italia e in alcuni mercati esteri.