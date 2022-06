Benvenuti nel mondo RHEINZINK

Per dare vita a un esclusivo design progettuale, è necessario un materiale che sappia interpretare le esigenze architettoniche in modo da restituire forma alle idee. Questo obiettivo è raggiungibile con un materiale di grande carattere, estremamente flessibile, naturale e rispettoso dell’ambiente, caratteristiche proprie dello zinco titanio RHEINZINK. Per tali motivi RHEINZINK riesce a seguire le idee delle menti più creative in modo elegante, grazie al suo insito valore architettonico e alla sua versatilità.

Lo zinco titanio RHEINZINK si lascia modellare per avvolgere la superficie di qualsiasi forma ideabile con le sue varie finiture disponibili: lucido, decapaggio grigio chiaro e grigio scuro. RHEINZINK lascia libera la vostra fantasia senza porre limiti alla genialità architettonica. Le più articolate e complesse progettazioni potranno avvalersi della completa gamma di sistemi di copertura e facciata RHEINZINK per trasformare in forme le vostre idee.