La nostra azienda opera da quasi vent'anni nel settore della termotecnica coniugando conoscenze artigianali e tecnologia. I primi anni di lavoro ci hanno consentito di realizzare prodotti dove la manualità era il loro valore aggiunto. Oggi, grazie a una storia di paziente dedizione, siamo riusciti a creare una realtà aziendale dove il passato è diventato una componente essenziale della modernità. Creare prodotti affidabili e garantiti è quello che facciamo, soddisfare una clientela sempre più esigente è la missione che prepara CTL a essere leader del settore. La nostra ricerca si orienta anche verso le problematiche ambientali e il risparmio energetico in modo da studiare soluzioni eco-friendly.

Disponiamo di una vasta gamma di prodotti progettati e realizzati all'interno di CTL da personale specializzato e aggiornato. Le nostre termostufe, prima della commercializzazione, seguono queste rigorose fasi di produzione: progettazione, taglio, saldatura, verniciatura, assemblaggio e collaudo. Mettiamo sul mercato solo prodotti che conosciamo bene e di cui siamo sicuri, infatti, li proviamo per un ciclo invernale in azienda e poi li sottoponiamo a certificazione CE. Solo in questo modo riusciamo ad avere grande soddisfazione da parte degli intermediari. Realizziamo stufe a pellet con e senza produzione di acqua calda sanitaria continua. La potenza del combustibile viene sfruttata al massimo e la validità dei prodotti si riconosce anche a prima vista grazie alla loro valenza estetica, strutturale e tecnica.