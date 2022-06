GIANCARLO SOTTORIVA

ARCHITETTURA & INTERIOR DESIGN

Da circa 25 anni, come architetto immagino, creo, progetto e realizzo nuovi concetti per uffici di qualità, ristoranti, abitazioni private. Mi occupo di progettazione e ristrutturazione di edifici residenziali, commerciali e industriali.

Il lavoro di progettazione si è affiancato dal 2000 ad un intensa riflessione sui temi dell’abitare attraverso la collaborazione alla didattica per presso l’Università IUAV di Venezia per i corsi di "architettura degli interni" e "composizione architettonica, e come coordinatore e docente per i corsi di Alta Formazione di “interior design” presso vari enti di formazione internazionale.

Dal 1993 svolgo attività di consulenza tecnica presso il Tribunale di Padova e successivamente la Corte d’appello di Venezia, il Comune di Padova, Avvocati in sede civile, ad imprese edili nonché ai privati in sede di contenzioso giudiziale -vizi, difformità, difetti e stima degli edifici- .

Il mio obiettivo è una ricerca progettuale "dove gli interni sono il centro, la vera realtà di un edificio, progettati per l'adeguato svolgersi della vita dell'uomo". Tale progettazione è riferita a: edifici di residenza privata, commerciale/aziendale, altri settori come musei, locali pubblici oltre a bar, ristoranti, stand fieristici.

Settore sanitario: case per anziani - arte sacra (cattolico cristiana): chiese, luoghi di culto e di preghiera.

Lo studio di architettura è stato costituito nel 1993. Le prime realizzazioni risalgono al 1988 durante il periodo universitario. La formazione è avvenuta principalmente presso importanti studi tra cui l’architetto Massimo Zucchi di Milano e Toti Semerano di Padova. Assieme all’Architetto Andrea Viviani ho realizzato dal 1992 al 1994 vari lavori di interni, tra cui locali notturni, bar, birrerie. In seguito ho dedicato l’attività anche nella realizzazione di negozi collaborando per aziende di arredamento per la realizzazione di negozzi: Benetton, Calzedonia, Sisley, ecc.... Mi occupo inoltre di edifici residenziali e commerciali per quest’ultimi in particolare affiancato da importanti aziende come (Permasteelisa Group, Tecno, Fantoni) progetto e realizzo uffici di studi professionali e sedi di importanti aziende in Italia e all'estero.

Sensibile ai criteri di ecosostenibilità, e attenzione allo studio del consumo e del risparmio energetico degli edifici propongo l'utilizzo di fonti rinnovabili. Svolgo consulenza e progettazione fino a consegna chiavi in mano. Presto particolare attenzione nello studio illuminotecnico e alla scelta e alla ricerca della "materia", prediligendo l'utilizzo di materiali naturali.

Collaborazione alla didattica per “architettura degli interni e allestimento” e “composizione architettonica” presso l’Università IUAV di Venezia

Commissario aggiuntivo alle tesi di laurea "architetura degli interni" "industrial design" presso il POLITECNICO DI MILANO FACOLTA' DI ARCHITETTURA

Enaip Veneto dal 2002 e altri Enti di formazione mi affidano i loro corsi di Alta Formazione in qualità di coordinatore e docente sull’architettura degli interni.

Lo studio di architettura è una struttura organizzata che si avvale oltre allo staff interno di collaboratori anche dell'appoggio di numerosi consulenti esterni di nota fama, docenti universitari