In PiMar quattro generazioni di produttori di pietra si sono succedute nel delicato compito di offrire alla realtà edilizia della propria terra una pietra dalle caratteristiche uniche. Una storia lunga 150 anni, in cui PiMar non ha mai tradito i suoi obiettivi. Nel tempo gli artisti del luogo hanno saputo valorizzare al meglio tutte le qualità e la versatilità della pietra leccese, dando forma a diverse tipologie di costruzioni dal '600 in poi, la cui bellezza e solidità sfidano la storia. Oggi un gruppo di progettisti, degno successore di quel saper fare "artistico" che ha reso il barocco leccese conosciuto in tutto il Mondo, è riuscito a interpretare il materiale e tradurlo in un'eterogenea collezione di elementi d'arredo per la casa ed il giardino. L'intero progetto ha inoltre visto la partecipazione di artigiani salentini, intrecciatori di giunco e piccole manifatture locali; fattori importanti che hanno reso possibile una collezione dall'anima a KM0.

PiMar è riuscita ad assecondare la creatività dei migliori architetti e progettisti di tutto il mondo, garantendo un materiale edilizio di primissima qualità. Esperienza, avanzate tecnologie di estrazione, consulenza di tecnici, manodopera specializzata: questo offre PiMar. Nel suo ambito professionale, PiMar insegue costantemente vette di eccellenza. È sotto quest’ottica che va letto il conseguimento della certificazione UNI EN ISO 9001-2008. Una certificazione della qualità di tutte le fasi produttive, alla quale si aggiunge la certificazione ASSORESTAURO, associazione che dal 1995 garantisce gli standard professionali e di sicurezza delle imprese italiane. PiMar si è prefissata di rispondere al meglio ad una sempre maggiore richiesta di servizi e di qualità esecutive, per ottimizzare e garantire tutte le caratteristiche uniche del suo prodotto. Per questa particolare esperienza, PiMar è garanzia di corretta esecuzione e di assistenza ad ogni tipo di progetto.

Lavoriamo per idee che fanno Storia