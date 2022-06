Ceipo Ceramiche opera da oltre 40 anni nel campo delle terracotte, la nostra azienda produce tegole e frangisole smaltati.

Realizziamo tegole smaltate in monocottura in 220 colori, la smaltatura standard è disponibile sia in tinta unita che nella versione fiammata (dove la base in tinta unita viene “fiammata” con un altro colore), inoltre la nostra azienda è capace di realizzare molti altri tipi di smaltature richieste dal cliente.

Dal 1949 i prodotti Ceipo Ceramiche rappresentano l'incontro migliore fra:

- l'argilla toscana dagli etruschi e romani - la qualità superiore del design italiano - alta ed avanzata tecnologia - creatività - forza di un'azienda consolidata.

Utilizzare i nostri prodotti è la volontà di lasciare un segno durevole nel tempo, uno stile unico ed attraente che soddisfa la fantasia di professionisti e privati.

Ceipo Ceramiche distribuisce la sua produzione in tutto il mondo.