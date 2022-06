Lo studio si occupa di progettazione architettonica di nuove costruzioni, riuso funzionale di costruzioni esistenti, design di interni e progettazione di elementi d'arredo.

Laureato nel 1998 con lode presso la Facoltà di Architettura dell'Università di Napoli 'Federico II' con una tesi in progettazione architettonica, prosegue la sua formazione in Scozia alla Faculty of Design della 'Robert Gordon University'. Nel 2000 completa il percorso di studi con il Corso di perfezionamento annuale in Urbanistica e sviluppo sostenibile presso il LUPT (Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale) dell' Università 'Federico II'. Nel 2002 nasce il suo studio di Architettura.

Successivamente alla laurea firma da subito in prima persona importanti progetti nel campo residenziale, ha lavorato a numerose progettazioni di interni in tutta Italia unitamente ad opere di riqualificazione architettonica e riconversioni industriali. Ha firmato interventi nel settore del restauro dei monumenti e la riqualificazione di luoghi di culto.

Vive e lavora a Napoli dove esercita la professione dedicandosi prevalentemente alla progettazione e direzione lavori di spazi interni e nuove costruzioni, sia per privati che per pubbliche amministrazioni. Svolge inoltre conferenze ed attività di consulenza presso Enti pubblici e Società private. I suoi lavori sono recensiti su pubblicazioni e riviste di settore