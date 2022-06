Studio di Architettura e Design fondato nel 2010 da Carlo Stalteri (22/09/1980) e Beatrice Bruzzì (27/02/1982), inteso come una vera e propria Promenade Architecturale, la quale non è solo il percorso che conduce alla scoperta dello spazio architettonico come risultato di un processo creativo, ma anche il percorso inteso come il succedersi delle fasi che portano dall'idea alla materia. Non è solo ciò che conduce al punto di arrivo, ma l'esperienza dell'insieme dei punti che formano il processo di produzione dell'architettura. L'architettura è ricerca dell'equilibrio volumetrico, armonia dei segni, cura del particolare, estetica e materia. Etica dello studio è la concezione dell'oggetto architettonico come prodotto ultimo di un processo di soddisfazione delle esigenze che nasce da un pensiero in continua evoluzione.