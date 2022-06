Davide Medri, nato a Cesena il 7 Agosto 1967, si diploma presso l’Accademia delle Belle Arti di Ravenna, l’Istituto d’Arte del Mosaico e la Scuola Professionale del Mosaico Albestainer.

Dopo diverse esperienze artistiche, nel 1997 nascono i mosaici di specchio dall’incontro con Dilmos. Da più di 10 anni dalla loro prima realizzazione, le specchiere in mosaico di vetro rimangono i prodotti di arredo design che maggiormente denotano la produzione di Davide Medri e sono glioggetti d’arte che hanno determinato il successo dell’azienda in termini di notorietà sul mercato e di commercializzazione in Italia e all’estero. La produzione oggi comprende anche tavoli, lampade, applique, consolle, oggetti di arredo-design realizzati in ferro e mosaico di vetro. La lavorazione è completamente artigianale, ogni tessera dispecchio è tagliata ed applicata a mano onde assicurare l’elevata qualità della produzione e l’unicità di ogni singolo oggetto realizzato.