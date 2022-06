Lo Studio Concept composto da tre professionisti: Alessandro Gabriele, Gianluca Moretti e Ugo Lezziroli; che uniscono le loro capacità personali ed esperienze professionali anche di campi contigui all'architettura come la comunicazione, il design, la grafica, per la realizzazione di un studio di progettazione dal linguaggio originale e contemporaneo. Una visione comune orientata soprattutto alla funzionalità ed alla pulizia degli spazi, di volta in volta arricchiti da oggetti selezionati o d’ideazione che si caratterizzano dall'impiego di materiali naturali e lavorazioni sofisticate, elemento distintivo di tutta la progettazione e la visione di questo team affiatato. Ampio il campo d’intervento architettonico che spazia dagli ambiti pubblici di grandi dimensioni a piccoli interni privati o commerciali, di cui si seguono i lavori oltre alla scelta dei materiali, a dimostrazione di un’ ecletticità che ama misurarsi con temi e complessità differenti.