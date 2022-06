La falegnameria di Diego Storani è specializzata in arredamenti su misura infissi in legno,porte,blindati,zanzariere e restauri della progettazione alla realizzazione al montaggio finale.

L'artigianato italiano è una tradizione millenaria che prosegue nei secoli malgrado la tecnologia e la robotica avanzano, ma rimane sempre intatto nel suo fascino.Il manufatto l'oggetto realizzato con le mani dell'artigiano è perfetto nella sua imperfezione. L'italia da sempre si è contraddistinta per i suoi talentuosi artigiani e i musei e le chiese di tutto il modo espongono capolavori senza tempo realizzati dai nostri artigiani predecessori. Nei diversi settori merceologici ancora tutto il mondo richiede l'artigianalità italiana oggi detta "made in italy".

Sin da bambino immerso nei trucioli della bottega di suo nonno Genuino Tombesi un famoso ed onesto ebanista del periodo tra l’odore intenso dell’alcool della gomma lacca e le fragranze delle essenze di pregiati legni mentre si divertiva ad appiccicarsi le dita nella colla vinilica sognava ad occhi aperti che un giorno avrebbe avuto una bottega tutta sua . Nel 2005 dopo oltre 15 anni di apprendistato rileva una antica bottega risalente al 1949 dove il titolare storico Benito Starnari ha lavorato una vita intera e a piccoli passi sta ampliando sempre piu’ la sua clientela in differenti tipologie di lavorazioni e specializzandosi sempre piu’ nelle molte esigenze del cliente moderno dalla fabbricazione di mobili moderni o in arte al restauro e mantenimento di infissi e mobili al montaggio o sostituzione di zanzariere, tapparelle, serrature, elettrodomestici ecc …

Ogni mobile viene trattato con materiali di esecuzione e finiture nel rispetto dell'ambiente come vernici ad acqua, cere naturali, senza solventi o gommalacca, uso di collanti con un basso contenuto di sostanze nocive.





Collaborando con architetti ed interior design della zona produciamo artigianalmente vere e proprie cucine sartoriali vestendo al millimetro gli spazi degli ambienti della clientela.Scelta di una vasta gamma di top come FLORIM, LAMINAM ,BETACRYL, OKITE , QUARSI , e pietre naturali. Non usiamo mai il truciolare per le strutture, infatti vengono realizzate in multistrati rivestiti o lamellari di altissima qualità e garanzia di duratura studiati per sopportare umidità estreme o fonti di calore. Gli elettrodomestici delle migliori marche come FULGOR , NEFF ,SIEMENS, BARRAZZA, ILVE, MIELE.

Scale e pavimenti, siamo in grado di produrre ed istallare tutte le tipologie di scale in legno anche grazie alla collaborazione con altri artigiani della zone fabbri e vetrai.

INFISSI produciamo e istalliamo finestre sia classiche che scorrevoli con possibilità di rilascio certificazione energetica come da normative vigenti per la detrazione fiscale. Perchè la finestrà in legno? Il primo motivo è che ancora oggi la natura vince infatti è il migliore isolante termico, è inutile montare vetri a due camere se poi gran parte del calore lo perdiamo nei profili. Due l'estetica, sicuramente imparagonabile con alluminio o tanto meno pvc il legno vince sicuramente una in bellezza profumo e naturalezza. Tre durata, oggi con gli innovativi trattamenti ad acqua un infisso in legno puo' arrivare a durare anche 20 anni ed è sempre e comunque rinnovabile per una durata centennale come possiamo vedere nei centri storici italiani. Quattro è ecologico, infatti oltre al fatto che il legname di provenienza e sottoposto al controllo certificato degli abbattimenti controllati rimane sempre un prodotto riciclabile e una materia prima prodotta dalla natura e non dal petrolio come la plastica ad esempio o l'altissimo inquinamento prodotto dall'alluminio perchè anche ragionando come fosse scarto da buttare rimane sempre un prodotto riassorbibile dalla terre e un fertilizzante naturale.Cinque perche ad oggi rimane l'unico materiale rinnovabile e ricondizionabile paragonato con gli altri infissi la proporzione è 25 anni contro i 100 del legno.

ZANZAR vendiamo e istallazione di zanzariere rigorosamente made in italy. La zanzariera su mira del cliente,i profili sono in alluminio di altissima qualità rivestito con pellicola certificata per esterno. La tecnologia nei movimenti piu' innovativi e duraturi, la termo saldatura estrema con pallino anti vento per non fare uscire la tela dalle guide e garantire una maggiore durata.Le varie tipologie di fibra dalla metallica per quelle a pannelli fissi a quelle in pvc per le zanzariere a movimento e riavvolgimenti con possibilità di averla in tre colorazioni, grigio,nero o a bande colorate per una maggiore visibilità.Novità 2020 la fibra anti unghie dei cani,molto piu' resistente adatta anche per cani di grandi dimensioni.La zanzariera arriverà pronta già tagliata su misura pronta per il montaggio.Moltissimi colori da scegliere anche effetto marmo o legno per un perfetto abbinamento con tutte le tipologie di ambienti.

PIACENTINI vendita ed istallazione di portoni blindati con certificazione anti intrusione di isolamento ed acustiche come da leggi vigenti per la detrazione fiscale.Lavoriamo sul su misura come su tutti i prodotti, pertanto il cliente ha la possibilità di scegliere la forma (anche disegno personalizzato) il colore, la tipologia di materiale sia esterno che interno. Tutte le tipologie di anti intrusioni anche elettrica abbinabile con domotica con occhiello digitale e telecamera di sicurezza. Il pannello interno può essere abbinato e realizzato dello stesso materiale del mobilio o pareti a boiserie.

Il falegname collabora con aziende di grande livello nel settore dell'arredamento e dell'arredo bagno .

Diego Storani è proprietario ed inventore dei " lobò" piccoli robottini di legno,oggetti di design dal marchio registrato inventati da mio figlio all'età di quattro anni che vengono prodotti e spediti direttamente da noi.Sono oggetti da regalare a grandi e piccini ed inoltre con l'acquisto di un lobò sosterrete la FONDAZIONE ONLUS SALESI un associazione sempre al fianco dell'ospedale pediatrico di Ancona.

Oltre alla realizzare cucine ed arredi in genere produciamo e istalliamo finestre in legno,portelloni ,persiane e porte interne.Vendiamo ed stalliamo portoni blindati PIACENTINI,infissi in PVC, zanzariere ZANZAR, tapparelle, elettrodomestici delle migliori marche, pavimenti in legno.

Collaborando con altri professionisti diamo al cliente la possibilità del progetto chiavi in mano con noi come unici referenti.