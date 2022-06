TENDE DA SOLE SU MISURA ARCOSOL

Arcosol (Motta di Livenza, TREVISO) realizza tende da sole su misura per abitazioni, uffici, negozi, stabili commerciali ed edifici industriali. Arcosol dispone di esperienza ed una propria realtà di produzione che consente di realizzare una tenda su misura di qualità, duratura nel tempo, ad un costo competitivo. Progettiamo tende di qualsiasi tipologia e funzionalità: tende cappottine mobili e fisse, tende a bracci, le eleganti tende a caduta con guide in alluminio, acciaio, perlon o governate da bracci, tende alla veneziana, tende oscuranti e filtranti. COPERTURE FISSE E MOBILI Arcosol realizza coperture mobili e fisse per le abitazioni, per i locali pubblici (in particolari per bar, ristoranti, terrazze di hotel) e per gli stabili industriali. Arcosol vi invita a navigare il proprio catalogo online di coperture speciali per avere una panoramica delle possibili soluzioni di copertura, fisse e mobili. Vengono realizzate e progettate coperture su misura in acciaio e alluminio, integrando tende mobili ad impacchettamento o a cassonetto. Sono stati eseguiti importanti lavori anche di ideazione propria di coperture di piazze storiche, integrate nell'estetica del contesto urbano. Non solo coperture dal sole, ma anche semplicemente dalla pioggia, grazie alle coperture in policarbonato trasparente. Arcosol realizza anche gazebo con strutture in acciaio zincato o in alluminio, ideali per la protezione dal sole e dalla pioggia di spazi esterni agli edifici, adatti per la casa o soluzioni raffinate anche per terrazze all'esterno di ristoranti, hotel, bar. COPERTURE PER AUTO Le coperture per auto (box auto) possono essere realizzati con struttura fissa o mobile, ideale per la protezione dell'auto in uno spazio aperto. Le coperture per le automobili sono realizzati con tubolari in alluminio calandrati e anodizzati argento. Possono essere fisse o richiudibili su se stesse. TENDE MODERNE DA ESTERNI La tenda è un elemento funzionale ed estetico: per questo Arcosol dispone di un'ampio catalogo prodotti di tende moderne da esterni che si distinguono sia nelle componenti meccaniche originali, sia nelle colorazioni dei tessuti. Una tenda moderna (tenda a cappottina, tenda a caduta, tenda a bracci...) valorizza la vostra abitazione e nel tempo risulta anche in risparmio di corrente elettrica per il condizionamento, essendo le finestre i punti dove entra il calore.