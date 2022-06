SLIDE nasce nel 2002 da un know-how ventennale nella lavorazione delle resine plastiche. Con sede a Buccinasco (MI), SLIDE produce oggetti in polietilene, disponibili anche in versione laccata, dal design pulito e ironico, caratterizzati da un utilizzo eccezionale della luce e destinati sia agli ambienti outdoor che indoor. Il fatturato è cresciuto dai 3.000.000 € del 2006 ai 14.000.000 € del 2010, con l’obiettivo di superare i 16.000.000 € nel 2012. L’80% del fatturato proviene dall’esportazione in oltre 100 Paesi in tutto il mondo, di cui il 55% in Europa e il 25% tra Far East e mercato americano.