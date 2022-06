ELLE HOMESTAGING OFFRE L'ESCLUSIVO SERVIZIO PER ALLESTIRE UN IMMOBILE CON L'OBBIETTIVO DI VENDERLO O AFFITTARLO PRIMA E ALLE MIGLIORI CONDIZIONI. PREVEDE SEMPLICI E MIRATI ACCORGIMENTI PER RENDERE L'ABITAZIONE PIU' GRADEVOLE. RIORGANIZZARE GLI AMBIENTI IN MODO ORDINATO, AGGIUNGERE ELEMENTI DI ARREDO TEMPORANEO E REALIZZARE UN SERVIZIO FOTOGRAFICO FINALE.