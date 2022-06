LCA-OFFICE è uno studio di architettura e design nato a Milano nel 2013 dalla volontà di collocare in un orizzonte comune specializzazioni diverse.

Con un approccio globale, in grado di esprimere e rendere funzionale la complessità del vivere contemporaneo, LCA-Office affronta il progetto di architettura per dare forma agli spazi della comunicazione, agli ambienti dell’abitare, ai luoghi del lavoro.

Le problematiche e le richieste della committenza sono domande a cui dare una risposta attraverso il progetto, nel disegno degli interni di un’abitazione come anche nello studio della complessità di un parco scientifico-tecnologico. Il progetto si sviluppa sempre come un lungo e articolato processo creativo in cui la ricerca della mediazione fra la forma e la funzione, fra l’utilità e la bellezza, è un’occasione in cui cercare un equilibrio fra le componenti in gioco.