Una Laurea in Disegno Industriale e molta creatività. Con questo bagaglio inizia il percorso di Gabriele Bavastrelli, classe 1975, nel mondo del design, che nel tempo lo porterà a occuparsi del settore sotto molteplici punti di vista. Nei primi anni della carriera si fa le ossa in noti Studi milanesi, tra cui lo Studio Micella, dove muove i primi passi nell'architettura d'interni e nella progettazione tridimensionale; lo Studio di Fabio Rotella, che lo porterà ad affinare le proprie doti di progettista e a lavorare per marchi come Heineken, Andrea Fenzi, Avon Celli, D&G e Breil; lo Studio Roberto Paoli, con cui affina le doti di designer industriale. Dal 2006 dirige uno Studio tutto suo, che gli permette di spaziare in ogni ambito della creatività: graphic design, web design, interior e industrial design sono solo alcuni dei settori in cui si cimenta. Negli ultimi anni la sua attività l’ha visto impegnato nella creazione della linea di gioielli Relicon per Stella Milano e in progetti di design industriale, cui affianca l’attività di progettazione tecnica e la fornitura di cucine per locali pubblici, hotel e mense grazie al progetto B2Group, destinato al contract e alle grandi strutture. Nel 2012 ha ottenuto la prestigiosa nomination per il gradesignEtico International Award con il biocamino Slit, disegnato per Caleido Ecofire, oltre ad aver visto i suoi progetti Chop&Steel, tagliere da cucina multifunzione in acciaio e legno, e Omino, interpretazione originale dell’appendiabiti, selezionati per il volume Design For 2013.