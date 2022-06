Giuseppe Polese, di origine napoletana, con casa nella bellissima Capri, arrivò in Costa Smeralda nel 1962, impiegato dalla società di costruzione Grassetto, per iniziare la costruzione per conto dell’Aga Khan, dell’Hotel Pitrizza, dell’Hotel Cala di Volpe e la Villa Bettina.

In seguito, procedette alla costruzione del Villaggio Porto Cervo e delle ville Le Cerbiatte, che erano scelte dall’Aga Khan quale sua residenza principale in Costa Smeralda. Nel 1965 Polese aprì il proprio ufficio di architettura ad Olbia e lavorò brevemente con Savin Couelle sulla Maison du Port, al Porto Vecchio di Porto Cervo. Nel 1967 si trasferì a Porto Cervo, ed assieme all’architetto Jean-Paul Demarchi, aprì un nuovo studio professionale che lavorò per molti anni. Contribuì dei disegni originali per le prime piastrelle Cerasarda, con un tocco moderno. Un grande progetto a Porto Cervo fu La Residenza sul Porto, appena alle spalle del Porto Vecchio. Negli anni progettò un totale di 49 ville e 15 hotels, incluso l’Hotel Ginestre, Nibaru, Pirata, Residence Park e le Rocce Sarde a San Pantaleo. Revisionò il progetto di Cala del Faro e ne seguì la costruzione. Tutt’ora lavora, insieme al figlio Simone, dal suo studio sito nel villaggio di Porto Cervo.