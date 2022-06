L’attività di Nuovostudio spazia dalle abitazioni private ai centri multifunzionali, dalla progettazione urbanistica all’interior e industrial design.

Di rilievo l’esperienza nel campo dell’interior, con numerose realizzazioni in ambiti internazionali, come le boutique per il marchio Giuseppe Zanotti Design.

La pratica architettonica è svolta prevalentemente nel territorio di appartenenza (Ravenna, Faenza, Cesena, Imola, Bologna).

La committenza è sia privata sia pubblica; i progetti si pongono con rispetto del contesto e con l’intento di indirizzare lo sviluppo dell’intorno.

La filosofia perseguita nell’attività progettuale vive di contributi culturali eterogenei nella convinzione che, seppur coerenti al progetto nell’approccio metodologico, sia necessario superare il preconcetto di adesione ad un’immagine prefissata, indifferente ai luoghi.

Il percorso professionale, aperto alle contaminazioni e alle suggestioni del moderno, guarda l’architettura con particolare attenzione al dibattito sul contemporaneo, tentando di fornire un’interpretazione critica e poetica, all’eredità culturale del passato, nel rapporto costante fra l’architettura e l’aspetto culturale e sociologico che questa può produrre.