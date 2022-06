Da un lungo percorso di esperienze nel campo del design,della progettazione architettonica e della decorazione d’interni,

nasce 1995, lo studio Bizzarri Design. Obiettivo principale di Stefano Bizzarri e Claudio Cinti i due designer che fanno capo allo studio pesarese, è dare un nuovo taglio ai progetti d’industrial ed interior design. Sono dello stesso anno le collaborazioni con diverse aziende nel settore del mobile e le prime collezioni di oggetti e arredi destinati alla casa e al settore contract. Per la Gasparucci Srl ( azienda specializzata nella produzione di arredi per la casa e il contract), dopo aver disegnato alcune collezioni (Mediterraneo - Biarritz) dal 96 al 98 ricopre anche l’incarico di D.A. progettando show-room e allestimenti in Italia e all’estero e coordinando il concept aziendale. Dal 99 lo studio ricopre l’incarico di D.A. per conto della società Ideal Marmi Italia, concertando con la proprietà un processo di restyling aziendale, che partendo dalla ricerca e dalla progettazione di nuovi prodotti ha portato alla definizione di una identità specifica, alla qualificazione dell’ immagine e alla acquisizione di nuovi settori di mercato. Tante e prestigiose le collaborazioni (Gasparucci Contract, Pedini, I Conci Srl, Cattelan, Gardesa, Edilcuoghi, Cotto Impruneta, Palazzetti e Karman) solo per citarne alcune, che nel corso degli anni hanno consolidato l’esperienza dello studio dando origine alla creazione di numerosi prodotti di design perlopiù indirizzati nel settore dell'arredo. Nel corso degli ultimi anni lo studio ha operato attivamente anche nella progettazione di show-room, ville ed alberghi in Italia, Svizzera, Arabia Saudita e Unione Sovietica. Le numerose esperienze maturate in questi anni nel rapportarsi con materiali quali il rattan, il midollino, il legno,la pietra, i metalli, il vetro e la porcellana hanno fatto sì che lo studio acquisisse particolari nozioni sulle lavorazioni e sulle peculiarità tecniche di tutti questi materiali. Oggi, la progettazione nel campo del design e dell’architettura d'interni è indirizzata verso l’esaltazione delle caratteristiche fisiche degli stessi elementi e alle loro possibilità di aggregazione, per dar vita a soluzioni equilibrate ma dal sicuro contenuto innovativo.