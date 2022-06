Sono laureato in architettura dal 1985 e svolgo dal 1990 attività di progettazione e direzione lavori in restauri, ristrutturazioni e nuove costruzioni residenziali o commerciali nell’area tra Padova, Venezia e Treviso.

Oltre che con privati, ho collaborato in questi anni con società immobiliari per realizzare piccoli complessi residenziali o con aziende che mi hanno coinvolto per rappresentare le loro sedi o spazi di lavoro. Occasionalmente mi occupo di design e di illustrazione per bambini.

Più recentemente mi sono avvicinato con interesse all’architettura bioclimatica e bioecologica sia teoricamente, frequentando la Scuola di Architettura Naturale di Treviso e diplomandomi presso Anab (associazione Nazionale di Architettura Bioecologica), sia praticamente portando nei progetti una crescente attenzione ai fattori climatici e all’uso di materiali naturali ecosostenibili.

Il mio studio ha sede in un vaporetto veneziano del 1916 ormeggiato su Naviglio Brenta a Mira (Ve). Ha un’ impostazione artigianale ma è in grado di rispondere alle richieste più varie perchè esse vengono condivise con figure professionali che collaborano in team (engineering, sicurezza cantiere, simulazioni energetiche, visual design, marketing).

Questi anni di attività mi hanno fatto capire quanto l’architettura e l’arte possano migliorare la nostra vita affrontando problemi piccoli oppure grandi e riuscendo a fornire risposte spesso inaspettate e talvolta molto rilevanti. Questa convinzione è diventata una fede che accompagna e rafforza il mio fare quotidiano.