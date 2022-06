Più di trent’anni di attività dedicati allo sviluppo dei sistemi per zanzariere rappresentano la più sicura referenza che possiamo presentare ai nostri clienti e ai nostri consumatori. In questo lungo periodo di attività il Gruppo Genius ha sviluppato un mercato ampio e diversificato, soddisfacendo bisogni che, a volte, nemmeno i consumatori erano consapevoli di avere. La costante crescita della domanda, stimolata anche dalla costante innovazione dei nostri prodotti, ci ha portato a sviluppare di volta in volta, nuove soluzioni, nuove alleanze e nuove strategie. Oggi possiamo proporre prodotti assolutamente innovativi e integrazioni alle nostre linee più consolidate che, grazie alla loro versatilità, sono disponibili sia come articoli totalmente nuovi che come opzioni per i prodotti tradizionali.

Il Gruppo Genius può contare su una superficie produttiva complessiva di oltre 13 mila metri quadrati suddivisi tra le sedi Sorbolo (PR) e Bondeno (FE) più una cinquantina di addetti. Il fatturato è in costante crescita, sia sul mercato interno che su quelli esteri, dove viene realizzato il 60% circa del giro d’affari globale; tutte queste caratteristiche fanno del marchio Genius un riconosciuto punto di riferimento del mercato di competenza. I nostri clienti beneficiano di una vasta rete di assistenza che si riflette sia nella proposta costante di nuove soluzioni che nel supporto pre e post-vendita in Italia e all’estero. La qualità del prodotto e del servizio, l’ampia gamma di articoli, la flessibilità delle applicazioni ci hanno collocato, non a caso, tra i leader del nostro settore. All'interno del sito troverete illustrato e schematizzato tutto il meglio della produzione del Gruppo Genius ma se, per caso, non trovaste quello che fa al caso vostro contattateci liberamente alla nostra mail: info@geniusgroup.it