Luca Bucciantini Architettura d’in Nasce da un'iniziativa del progettista Luca Bucciantini, e si propone di progettare un design nuovo, giovanile, vario e alla moda nelle sue forme sempre originali e uniche per ogni singolo progetto.La forza dello studio, infatti, risiede nel fatto di cercare la soluzione progettuale più adeguata al tipo di allestimento o disegno di arredo richiesto, rendendolo così unico nel suo genere. Fondamentale è l’utilizzo dei volumi e la relazione fra pieni e vuoti, punto chiave di un design minimale.

Inoltre la continua ricerca e gli aggiornamenti su le tendenze del momento rendono LB uno studio sempre all’avanguardia.

And in the future? More for less – E domani? Di più con meno.