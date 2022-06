Lo studio GAG, dell'architetto Giorgio Gravina, nasce nel 2011 con la volontà di portare il proprio contributo per un'architettura all'avanguardia che, oltre a soddisfare un gusto meramente estetico, possa garantire altissima efficienza.

La nostra prospettiva è rivolta alla Bioarchitettura, principalmente con l'impiego del legno e delle materie naturali. La partnership con aziende del settore è maturata negli anni, per poter garantire al committente un unico interlocutore dalla progettazione alla consegna dell'immobile.

Nascono così i nostri servizi:

GAG-ProgettoRistrutturo si pone come unico interlocutore nella progettazione ristrutturazione e riqualificazione sia d'interni che d'esterni, in collaborazione con aziende partners.

GAG-LignoHouse si pone sempre come unico interlocutore per la costruzione di edifici all'avanguardia in legno dalla progettazione alla consegna, in collaborazione con costruttori partners.