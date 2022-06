Nella splendida e storica cornice di San Gregorio Armeno ferve la tradizione artigianale dei pastorai napoletani, tra i quali occupa, degnamente, un posto d'eccezione la famiglia Gambardella, che vede in Daniele uno dei suoi figli migliori. Daniele Gambardella nasce a Napoli il 13 dicembre del 1974 da Luciano, a sua volta figlio d'arte, il padre Raffaele è un antico pastoraio che fin dalla fine dell'800 dà vita a ottime creazioni pastorali. Daniele, già in tenera età, affianca il padre nel loro laboratorio ed a soli dieci anni è gia attivo produttore di pastori in stile settecentesco. Il Nostro alterna lo studio al laboratorio, accumulando esperienze su esperienze, affinando la sua arte e la sua tecnica. Le sue creazioni denotano studio e sacrificio, i materiali usati sono quelli tradizionali, nulla è lasciato al caso; le stoffe sono quelle originali del settecento, reperite con certosina pazienza in monasteri e chiese, in mercati e presso privati, Gambardella mette nel suo lavoro il massimo dell'impegno e non delude le aspettative. Nel 1999, Daniele, incontra Pina Cafiero Zanniello e con lei stabilisce un legame artistico ed affettivo che consente ai due artigiani di spiccare il salto dell'autonomia. I due aprono un laboratorio artistico tutto loro e danno vita a tutta una serie di attività che vanno dalla costruzione di presepi artistici alla creazione di pastori in terracotta, ai trittici testa-mani-piedi in stile 700, a statue di santi e creazioni in campane di vetro. Pina Cafiero, in particolare, si dedica, con professionalità e bravura, alla produzione in miniatura (produce anche pastori da 1 cm.), e tutta una serie di creazioni che val la pena di osservare. Il loro laboratorio, sito in San Gregorio Armeno al n. 40, é una ricca esposizione della loro fine arte creativa e merita di essere visitato, al fine di apprezzare l'estro, l'arte e la dedizione che fanno di Daniele Gambardella e Pina Cafiero Zanniello uno dei migliori laboratori artigianali dell'arte espressiva partenopea.