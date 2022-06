Simone è un appassionato di arte in generale, e di Architettura, Musica e Fotografia in particolare. Ama la musica jazz, che compone e suona in varie formazioni. Segue quotidianamente l'evoluzione del dibattito architettonico internazionale con particolare attenzione alle migliori realizzazioni californiane, giapponesi, dell'Asia sud-orientale e dell'area mitteleuropea.

Predilige un linguaggio progettuale essenziale nelle forme e nei segni, ma ricco nella qualità dei materiali e delle textures. Cura approfonditamente gli elementi primari dell'Architettura, come la luce ed i volumi, il disegno complessivo degli spazi e la qualità dei dettagli.

Nel corso di vent'anni di attività ha realizzato opere nel campo dei lavori pubblici e privati a varie scale di intervento: dalla nuova costruzione di complessi polifunzionali a piccoli appartamenti di design, dalla ristrutturazione di edifici turistico-ricettivi ad interventi di restauro o di sviluppo urbanistico.

Lo studio Giorgetti, dunque, oggi opera full-service nel campo della progettazione architettonica e di interni, occupandosi di tutte le fasi intercorrenti dal momento dell'incarico all'inaugurazione dell'opera realizzata.

Ogni commessa viene svolta con cura certosina, garantendo la piena soddisfazione delle richieste e delle esigenze della Committenza in funzione degli obbiettivi concordati, nel rispetto dei costi e delle tempistiche prefissate.