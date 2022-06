PLAstudio è un contenitore di progetti.

Per questo motivo coinvolge da sempre professionisti e giovani collaboratori motivati a lavorare in equipe nell’affrontare avventure progettuali sempre più complesse, in un quadro di potenzialità internazionale. PLAstudio considera il progetto come il racconto di storie: le trasformazioni dello spazio, nei diversi gradi di complessità e scale d’intervento, nell’intrecciarsi con le questioni dell’abitare e del conoscere, sono l’esito di un processo di sedimentazione progressiva. Libero dall’ossessione per la soluzione radicale, il progetto di PLAstudio trasforma i limiti dati in generatori di visioni. Non c’è ricetta né cifra linguistica, ma il ricorso alla proposta multipla, alla costruzione di modelli di lettura e di prova attraverso l’uso degli strumenti tecnici professionali e della ricerca teorica. E, a volte, alla partecipazione operativa nel processo di costruzione.

PLAstudio nasce nel 2006 dall’idea di Emanuele Marcotullio, Carmine Luongo e Raffaella Coppari. Proprio perché non legato a posizioni personalistiche, lo studio è aperto a continui cambiamenti del team di progettazione e alla costruzione di network sempre nuovi.