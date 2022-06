C+C ITALIAN DESIGN nasce nel 2011 da un progetto imprenditoriale dell' Arch. Deborah Cianchi, con il preciso intento di offrire una vasta gamma di servizi " CHIAVI IN MANO " legati alla realizzazione di nuovi spazi abitativi e commerciali, da interpretare e personalizzare secondo le esigenze del vivere contemporaneo.

La nostra ventennale esperienza nel settore della progettazione e delle costruzioni ci consente di affrontare e risolvere in modo innovativo le problematiche connesse alla realizzazione, di nuove costruzioni, o alla ristrutturazione totale o parziale di edifici residenziali o spazi commerciali. Siamo in grado di affiancare e guidare i nostri clienti attreverso un percorso condiviso che partendo da una attenta analisi delle esigenze, attraverso una serie di fasi ben definite,giunga alla realizzazione finale dell'intervento. Forma e Funzione, non sono per noi due termini antitetici, riteniamo infatti che ogni buon progetto debba coniugare al meglio entrambe queste esigenze. La passione che mettiamo nel nostro lavoro, ci spinge a sperimentare continuamente nuove soluzioni costruttive, nuovi materiali e finiture, ecco perche' garantiamo alla nostra clientela la massima personalizzazione nello studio e nella realizzazione finale degli ambienti.Le nostre maestranze condividono con noi la cura dei dettagli, e la soddisfazione di realizzare ogni intervento a " regola d'arte "