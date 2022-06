Articolato in 3 settori principali, restauro, riqualificazione energetica/ristrutturazione e progettazione, è composto da architetti, ingegneri e geometri. La varietà professionale ottiene il risultato di poter offrire un servizio, più completo possibile e soprattutto il miglior rapporto di efficienza energetica. All'interno dello studio si promuovono anche attività di convegni e corsi di approfondimento, per la conoscenza e lo sviluppo delle fonti energetiche in applicazione alle diverse forme di interventi edilizi. La clientela si suddivide al 70% in privata e 30% pubblica e aziendale. Si coinvolgono tutti i componenti dello studio in concorsi di architettura e design, in modo che ogni componente possa apportare una propria visione e nuova interpretazione degli spazi, dei volumi e delle funzioni in ogni intervento, arricchendo l'intero team di nuove e stimolanti scelte. L'ufficio si articola in più ambienti tra loro separati ma comunicanti attraverso un grande corridoio da dove si vede la sala editing, dove lavorano i collaboratori e dalla quale, attraverso le vetrate si intravede la città fuori. Ogni lavoro, spesso di clienti diversi, è valutato nella sua globalità cercando di poter dare una risposta soddisfacente a ciò che il volume deve al suo interno racchiudere, e al suo esterno comunicare.