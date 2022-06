La Particolori di Andria è un’azienda specializzata nella vendita al dettaglio e all’ingrosso dicolori, vernici, smalti e materiali per decorazione.

Forniamo alla clientela esclusivamente prodotti delle migliori marche, garantendo l’ottima riuscita di ogni lavoro grazie all’utilizzo di materie prime di grande qualità.

Oltre alla vendita di pitture murali da interno ed esterno, la nostra attività si concentra nella fornitura di materiale per la decorazione della vostra abitazione, che spazia dalle decorazioni per pareti come tessuti murali, pannelli in sughero e in polistirolo, stencil e carta da parati alla decorazione delle pavimentazioni, con parquet, pavimenti in linoleum, passatoie, moquette.

Disponibile anche materiale edile come collanti, cartongesso, vernici speciali, colonne in gesso e decorative, stucchi e molto altro.

Venite a visitare il nostro negozio e troverete la soluzione giusta per ogni vostra esigenza!