Ermetika opera nel settore dei sistemi che elevano il comfort della vita

domestica, conferendo una maggiore libertà alle persone che vivono e abitano questi ambienti.

L'azienda incentra la sua attività nel segmento dei controtelai per porte e finestre scorrevoli a scomparsa, proponendo una gamma

di soluzioni che comprendono principalmente: i controtelai per interni, i controtelai per esterni, le porte scorrevoli e tutti gli accessori necessari, consentendo di raggiungere la piena soddisfazione degli utenti utilizzatori. I benefici che offrono i sistemi a scomparsa prodotti da Ermetika appagano, una necessità che oggigiorno si fa sempre più sentita, ovvero quella di guadagnare spazio “vivibile”.

Ecco perché la storia del marchio Ermetika ha conosciuto negli anni un’evoluzione importante, perché ha saputo cogliere e soddisfare fin dall’inizio il bisogno dei clienti di guadagnare sempre più spazio nell’abitazione, accogliendo la nuova sfida di dare vita a soluzioni che innalzano il comfort della vita domestica e creano libertà.