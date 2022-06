La soddisfazione dei miei clienti è il fine del mio lavoro. E' importante seguire le loro indicazioni ed i loro desideri, dando comunque idee e soluzioni innovative che li possano stupire.

La mia esperienza mi ha portato a lavorare in cantieri molto grandi, come possono essere quelli degli hotel ma anche in appartamenti molto più piccoli e di difficile distribuzione e arredamento, dandomi gli stessi stimoli e lo stesso gradimento finale.

Ho studiato a Milano e ho lavorato per più di tre anni nello studio Matteo Thun & Partners nel dipartimento di Interior. Nel 2009 sono tornato a Trento, nella mia città natale, dove ho continuato a lavorare come interior designer sia in autonomia come progettista, sia all'interno del negozio di mobili della mia famiglia, Martinelli Arredamenti, che mi ha consentito un ulteriore conoscenza del mondo del mobile.

Nel 2007 ho inoltre iniziato a disegnare occhiali collaborando con vari brand internazionali.