MM Interni è uno Studio specializzato in soluzioni sartoriali di arredamento e ristrutturazione, ed è diventato nel corso degli anni un punto di riferimento negli ambiti residenziale, hospitality/hotel, retail, bar & ristorazione, wellness & spa e outdoor.





MM Interni progetta, fornisce ed installa arredi, materiali ed illuminazione.

Fornisce consulenza su colori e tessuti, con servizi post vendita di alto valore.





Soluzioni chiavi in mano

Lo studio è in grado di offrire soluzioni 'chiavi in mano', ovvero di assumere il controllo totale dell'intervento dalla fase della progettazione preliminare fino alla consegna delle opere finite con arredi installati. Il cliente si ritrova, in questo modo, ad avere un solo interlocutore che gestisce tutto l'iter progettuale, cantieristico e di arredamento, evitando di incorrere in problematiche di gestione stressante.





Iter progettuale

Il lavoro dello studio si sviluppa nella progettazione degli spazi e degli arredi prima dell'inizio della fase cantieristica, in totale condivisione con il cliente sia dal punto di vista delle scelte estetiche e funzionali che dal punto di vista del budget, in modo da sviluppare l'intervento con il controllo totale degli elementi finali del progetto quali arredi, punti luce, finiture etc.

La riuscita di un progetto di ristrutturazione, che sia leggera o pesante, è fortemente determinata da una progettazione controllata fin dalle prime battute dell'intervento.





Bio

MM Interni nasce e si sviluppa dall'incontro di due amici appassionati di interior design, i quali hanno realizzato, nel corso dei dieci anni di attività, la riconversione di uno spazio industriale in uno studio di progettazione contemporaneo ed eclettico. Lo studio ha accolto collaborazioni professionali di architetti che quotidianamente lavorano ai progetti della MM Interni.