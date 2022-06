Ebbene sì, ci hai beccati: noi di Arredi e Mobili siamo i cugini dell’arredamento su misura a Roma. Avremmo voluto dire i “padri”, ma il fondatore di Arredi e Mobili si chiama Fabio Cugini e, anche se il legame di parentela tra noi e l’arredamento è forte, volevamo rendere omaggio a Fabio.

Fabio Cugini ha aperto nel 2009 questa azienda, ma si occupa di arredamento, falegnameria e interior design da quando i Cugini di Campagna hanno lanciato “Anima mia”. Forse anche da prima.

Oltre a questo aspetto, nel progetto di Arredi e Mobili c'è l'intento di fornire arredamenti e mobili prodotti da industrie italiane, ma con la particolarità di offrire ai suoi clienti un servizio d'eccezione: Sopralluoghi, studio degli ambienti, sviluppo di progetti in 3D, preventivi dettagliati, tutto a titolo gratuito. Questo per permettere ai Signori Clienti di valutare con estremo rigore cosa stanno acquistando, ed evitargli quanto più possibile esperienze negative. Per questa specifica fornitura Arredi e Mobili si affida al Mobilificio Re Mobili, sito nella provincia di Frosinone che quanto a prezzi competitivi non teme confronti data la sua tradizione da tre generazioni nella vendita di mobili e arredamenti.

A sostegno di questo progetto figure professionali d'eccezzione come l'Architetto Roberto Fioravanti e l'Interior Designer Franco Gallo. Con i loro studi professionali e grazie alle loro competenze, il progetto di Arredi e Mobili stà decollando velocemente, e in questi primi due anni di attività abbiamo acquisito e fidelizzato tanti clienti, fornendo loro lavori di alta qualità a prezzi contenuti e con un servizio quanto più possibile d'eccellenza. La soddisfazione dei nostri clienti è il compenso più gradito; siamo certi che la nostra politica aziendale fatta di disponibilità, cortesia, onestà e professionalità alla fine ci darà un grande risultato.

E se vi sentite di condividere con noi questo progetto, vi invitiamo ad inserire i vostri graditi commenti all'interno del blog presente in questo stesso sito web.